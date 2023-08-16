Названы вещи, от которых чаще всего избавляются москвичи

Москвичи чаще всего избавляются от ненужных холодильников, стиральных машин и газовых плит. Бытовая техника лидирует в списке отправляемых на утилизацию вещей, составленном на официальном сайте мэра Москвы.

По данным сайта, чаще всего в текущем году жители столицы отправляли на переработку старые холодильники. В сервисе «Вывоз ненужных вещей» на их утилизацию москвичи оставили около 13 тысяч заявок. Чуть меньше – 12,9 тысячи – отдали стиральных машин и около пяти тысяч газовых плит.

Кроме того, горожане оставили 970 заявок на вывоз электроники и 900 – на утилизацию диванов, передает mos.ru.