Модный бренд выпустил обувь из лошадиных волос за десятки тысяч рублей

Бельгийский модный бренд Dries van Noten выпустил обувь из лошадиных волос за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте марки.

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В каталоге оказались представлены изготавливаемые в Италии клоги на резиновой подошве без задника и с блочным каблуком. Согласно описанию, верх изделий выполнен из телячьей кожи и покрыт конским волосом.

Известно, что данная обувь доступна для покупки в трех цветовых вариантах — темно-коричневом, черном и охряном. При этом стоимость одной пары составляет 860 долларов (примерно 83 тысячи рублей).