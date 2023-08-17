6 книг, которые стоит прочесть этим летом

Лето еще не закончилось! В оставшиеся несколько недель можно успеть прочесть несколько интересных книг. А чтобы вы долго не искали, мы с помощью издания МИФ собрали лучшие книги для чтения в отпуске, путешествии или на веранде дачи.

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Правила выживания в Джакарте. Подарочное издание

Джакарта — криминальный муравейник, в котором не происходит ни дня без взрыва, у каждой монашки — по два пистолета и все ненавидят гениального мошенника Эйдана Рида.

Комедийный боевик в лучших голливудских традициях. В подарочном издании вас ждут авторские комментарии от руки, 6 двухсторонних вклеек и цветной обрез. А еще бонусная глава, которой не было в предыдущем издании.

Лучшие среди великих

Бестселлер Wall Street Journal. Новая книга Кейта Феррацци расскажет, как укрепить стойкость команды и повысить конкурентоспособность бизнеса.

Книга опирается на глобальное исследование с участием 2000 руководителей. В ней вы найдете советы, как перестроить свой управленческий стиль и корпоративную стратегию под требования будущего. И узнаете, как повысить вовлеченность сотрудников, чтобы достигать выдающихся результатов.

Эмоциональная устойчивость

От Дэниела Гоулмана — автора мирового бестселлера «Эмоциональный интеллект».

Новая книга написана в соавторстве с известным духовным учителем Цокньи Ринпоче и объясняет, как добиться эмоциональной устойчивости при помощи медитации.

Для тех, кто хочет насладиться летом, отдохнуть от внутренних переживаний и чувствовать себя уверенно и спокойно. Это вдохновляющее практическое руководство станет противоядием от стресса и тревожности.

Главное в истории медицины

Хронология, врачи, ученые, открытия. Эта книга расскажет, как менялась медицина: от операций майя до Московской Руси и искусственного интеллекта. Вы узнаете историю изобретения анестезии, рентгена, шприца, презерватива, антибиотиков, стволовых клеток.

Особый формат книги — с иллюстрациями, перекрестными ссылками и пояснениями — позволяет разобраться в сложных научных понятиях, подчеркнуть значимость каждого из открытий.

Смерть и круассаны

Ироничный детектив с обаятельными героями и загадочными расследованиями. Для чтения в дороге или летнего вечера на веранде.

Главный герой Ричард Эйнсворт — хозяин небольшой гостиницы. Однажды из его отеля пропадает гость, оставив кровавый след на обоях и разбитые очки в мусорном ведре. Куда пропал постоялец?

Карело-финские мифы

Для ценителей истории и мифологии — мифы финнов, карелов, ижоры, эстонцев, ливов, вепсов, води, коми, удмуртов, мордвы, марийцев, хантов, манси и саамов. Удивительно яркие, эпичные, запоминающиеся. Книга для тихого летнего вечера.