Платье Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани» пустят с молотка
По информации австралийского Harper's Bazaar, розовое платье выставят на торги в конце 2023 года в рамках аукциона Legends: Hollywood & Royalty дома Julien's Auctions. Предполагается, что платье будет стоить на аукционе составляет 300 тысяч долларов.
Платье героини Хепберн Холли Голайтли изготовлено из шелковой органзы и украшено аппликацией из гипюрового веерного кружева ручной работы с пайетками и бисером. Его создал дизайнер Юбер де Живанши, основатель одноименного дома моды Givenchy.
На этом же аукционе покупателям будут предложены костюмы Греты Гарбо, Энн Бакстер, Джуди Гарланд, Элизабет Тейлор, Вивьен Ли и других актрис.