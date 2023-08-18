Дрейк подарил фанатке на концерте сумку почти за 3 миллиона

Канадский рэпер и продюсер Дрейк преподнес фанатке роскошный презент люксового бренда. Об этом сообщает Page Six.

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36-летний исполнитель во время концерта в Лос-Анджелесе вышел на сцену с сумкой Hermes Birkin розового цвета. На размещенных с выступления кадрах видно, как знаменитость подарил упомянутое изделие поклоннице, которая стояла в первом ряду фан-зоны.

«Дрейк не жадный. Убедитесь, чтобы охрана помогла ей выйти», — сказал он в видео.

Известно, что стоимость данной модели сумки Birkin на ресейл-платформах достигает 30 тысяч долларов (почти 3 миллиона рублей).