В Японии создали вертикальные камеры для сна

Японская компания Koyoju Gohan разработала специальную вертикальную камеру для сна, которая позволяет сотрудникам офисов быстро восстановить силы, если им нужно поспать. Камеру назвали Giraffenap, что сочетает в себе английские слова "жираф" и "вздремнуть".

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Камера имеет компактные размеры, похожие на телефонную будку: высота составляет 2,5 метра, а ширина - 1,2 метра. Внутри камеры есть специальные платформы, которые помогают человеку сохранять вертикальное положение во время сна. Внутри камеры есть датчик дыма, огнетушитель, вентилятор и светодиодное освещение на потолке и полу. Разработчики устройства уверены, что оно поможет повысить производительность и здоровье работников.

В видео от Koyoju Gohan говорится:

"Многие люди не могут избавиться от физической усталости и стресса. Им приходится бороться с сонливостью и продолжать работать. Мы приближаемся к эпохе, когда такие стереотипы будут разрушены. Позвольте себе вздремнуть стоя и восстановите свое тело и разум за короткое время!"