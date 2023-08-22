Сын певца Дрейка нарисовал обложку для его альбома

Дрейк показал обложку для своего последнего альбома, созданную его 5-летним сыном Адонисом Грэмом. Об этом пишет People.

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"Для всех собак. Кавер от Адониса", - подписал 36-летний певец пост в соцсети.

Исполнитель опубликовал иллюстрацию своего сына, на которой было изображено четвероногое существо с двумя ушами, похожее на собаку. Тело животного, изображенного на черном фоне, было белым, а глаза - красными.

Адонис провел лето со своим отцом и в последнее время несколько раз появлялся на публике, в том числе на шоу рэпера и в социальных сетях.

12 августа сын Дрейка посетил его первый концерт, когда исполнитель выступал в Лос-Анджелесе. Рэпер воспитывает Адониса Грэма с французской художницей Софи Брюссо.

Сначала исполнитель не хотел признавать, что он отец ребенка, но после изменил свое решение и спел об этом в альбоме Scorpion 2018 года.

"Мы оказались в ситуации, и мы оба несем равную ответственность. Сейчас я просто очень хочу стать отличным отцом", — сказал он в передаче HBO "Магазин" в 2018 году.