Какие вещи из кино и сериалов россияне покупают чаще всего

12% жителей России делают спонтанные покупки после просмотра фильмов и сериалов, из них 30% женщин и 23% мужчин. Об этом свидетельствуют данные исследования киноканала Cinema и сервиса бесплатных объявлений «Авито», оказавшегося в распоряжении «Газеты.Ru».

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Чаще всего под впечатлением от просмотра кино и сериалов россияне приобретают одежду и обувь — в этом признались 32% респондентов. товары для дома (30%), еду и напитки (27%), а также аксессуары (25%) и технику (15%). Женщины отдают предпочтение одежде и предметам интерьера, а мужчины — гаджетам и автомобилям.

Самыми вдохновляющими на спонтанные покупки фильмы у женщин оказались картины «Грязные танцы», «Дом Gucci» и «Завтрак у Тиффани». После их просмотра россиянки захотели купить белые кеды как у Бэби (16%), сумки и платья от итальянского модного дома, маленькое черное платье и бежевый плащ (13%), как у героини Одри Хепберн (13%). Кроме того, «Секс в большом городе» вызывает у россиянок желание купить модные туфли как у Кэрри Брэдшоу.

Мужчины назвали вдохновляющими на спонтанные покупки фильмами картины «Брат» и «Матрица». После «Брата» они хотят купить свитер крупной вязки как у Данилы Багрова (19%), а после «Матрицы» — черный кожаный плащ как у Нео (10%). После просмотра фильма «Майор Гром» 16% мужчин хотят подкрепиться шавермой.