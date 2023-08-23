Что обнаружили у Свердлова после его смерти

Тайный сейф «дьявола большевиков»: что обнаружили у Якова Свердлова после его смерти
Смерть Якова Свердлова до сих пор остается одной из наиболее обсуждаемых тем среди историков. Однако с его уходом не закончились загадки, связанные с его биографией. Через 16 лет после его похорон, во время очередной инвентаризации, сотрудники Кремля обнаружили несгораемый шкаф, который ранее находился в кабинете Свердлова. О содержимом этого шкафа Генрих Ягода сообщил Сталину в официальной записке
Наследство Свердловых
Клавдия Новгородцева, вторая супруга Якова Свердлова, утверждала, что после убийства Карла Либкнехта, одного из основателей Германской коммунистической партии, Андрей Свердлов обратился к отцу с вопросом о возможности буржуазии расправиться с ним также. Однако Свердлов заверил сына, что не стоит беспокоиться о подобном исходе.
Дело в том, что в период, когда советская власть находилась на грани краха, был создан и отобран так называемый "алмазный фонд Политбюро". Этот фонд предназначался для обеспечения дальнейшего существования революционеров в случае свержения установленного ими строя. Клавдия Новгородцева была назначена хранительницей этого "алмазного фонда". Даже после смерти Якова Свердлова, его супруга продолжала хранить драгоценные камни дома, в письменном ящике стола.
Забытый сейф
Несмотря на то, что «алмазный фонд Политбюро» так и остался одной из загадок истории, в том, что он действительно существовал, а также в том, что к нему имели самое непосредственное отношение Яков и Клавдия Свердловы, многие историки не сомневаются. Одним из доказательств данного утверждения является содержимое несгораемого шкафа, который некогда находился в кабинете Якова Михайловича. В 1919 году, когда Свердлов скончался, сейф открыть не смогли: ключ куда-то затерялся. Долгих 16 лет сейф пылился на одном из Кремлевских складов.
В 1935 году во время очередной инвентаризации таинственный шкаф вызвал живой интерес у сотрудников Кремля. На этот раз для вскрытия сейфа вызвали специалистов. О богатстве Якова Свердлова сегодня известно благодаря сохранившейся записке наркома внутренних дел Генриха Ягоды на имя Иосифа Сталина от 27 июля 1935 года. Тест ее приведен в издании Николая Зеньковича «Вожди и сподвижники». Согласно документу, в сейфе Свердлова были обнаружены золотые монеты царской чеканки на сумму 108 525 рублей, 705 экземпляров ювелирных изделий, кредитные билеты на 750 тысяч рублей, а также чистые бланки паспортов царского образца и несколько паспортов на различные имена (в том числе и на имя самого Свердлова).
Происхождение богатства
Понятно, что паспорта могли понадобиться Якову Свердлову и его близким для побега. Как уже было сказано выше, в 1919 году положение советской власти еще стабильностью не отличалось. О назначении монет и драгоценностей тоже гадать не приходится, но их происхождение до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов. Согласно одной из версий, ювелирные изделия и другие ценности принадлежали членам царской семьи. Часть из них и присвоил себе Яков Свердлов. По крайней мере, в «Сборнике документов, относящихся к убийству императора Николая II и его семьи» имеются сведения о том, что Я. М. Юровский и Г. П. Никулин приезжали с докладом о ликвидации Романовых к Ленину и Сверлову. С собой они привезли не только документы и письма, но и мешок с бриллиантами.
Аналогичное предположение высказывает на страницах своей книги «Как победить коррупцию» и Александр Север. Однако Север пишет также и о том, что драгоценности могли выступать в качестве взяток, которые брал Яков Свердлов у родственников тех, кто оказался в застенках ВЧК. Кроме того, есть сведения, что Свердлов устроил в ВЧК многих знакомых, и они в качестве благодарности, вполне вероятно, делились с ним своими взятками. Впрочем, по мнению Александра Севера, возможно, что Яков Михайлович получил ценности законным путем, вот только государству их не вернул. Как бы то ни было, воспользоваться всем этим богатством Свердлову так и не довелось.