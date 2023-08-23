Что обнаружили у Свердлова после его смерти

Смерть Якова Свердлова до сих пор остается одной из наиболее обсуждаемых тем среди историков. Однако с его уходом не закончились загадки, связанные с его биографией. Через 16 лет после его похорон, во время очередной инвентаризации, сотрудники Кремля обнаружили несгораемый шкаф, который ранее находился в кабинете Свердлова. О содержимом этого шкафа Генрих Ягода сообщил Сталину в официальной записке

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Наследство Свердловых

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Клавдия Новгородцева, вторая супруга Якова Свердлова, утверждала, что после убийства Карла Либкнехта, одного из основателей Германской коммунистической партии, Андрей Свердлов обратился к отцу с вопросом о возможности буржуазии расправиться с ним также. Однако Свердлов заверил сына, что не стоит беспокоиться о подобном исходе.

Дело в том, что в период, когда советская власть находилась на грани краха, был создан и отобран так называемый "алмазный фонд Политбюро". Этот фонд предназначался для обеспечения дальнейшего существования революционеров в случае свержения установленного ими строя. Клавдия Новгородцева была назначена хранительницей этого "алмазного фонда". Даже после смерти Якова Свердлова, его супруга продолжала хранить драгоценные камни дома, в письменном ящике стола.

Забытый сейф

Несмотря на то, что «алмазный фонд Политбюро» так и остался одной из загадок истории, в том, что он действительно существовал, а также в том, что к нему имели самое непосредственное отношение Яков и Клавдия Свердловы, многие историки не сомневаются. Одним из доказательств данного утверждения является содержимое несгораемого шкафа, который некогда находился в кабинете Якова Михайловича. В 1919 году, когда Свердлов скончался, сейф открыть не смогли: ключ куда-то затерялся. Долгих 16 лет сейф пылился на одном из Кремлевских складов.

В 1935 году во время очередной инвентаризации таинственный шкаф вызвал живой интерес у сотрудников Кремля. На этот раз для вскрытия сейфа вызвали специалистов. О богатстве Якова Свердлова сегодня известно благодаря сохранившейся записке наркома внутренних дел Генриха Ягоды на имя Иосифа Сталина от 27 июля 1935 года. Тест ее приведен в издании Николая Зеньковича «Вожди и сподвижники». Согласно документу, в сейфе Свердлова были обнаружены золотые монеты царской чеканки на сумму 108 525 рублей, 705 экземпляров ювелирных изделий, кредитные билеты на 750 тысяч рублей, а также чистые бланки паспортов царского образца и несколько паспортов на различные имена (в том числе и на имя самого Свердлова).

Происхождение богатства

Понятно, что паспорта могли понадобиться Якову Свердлову и его близким для побега. Как уже было сказано выше, в 1919 году положение советской власти еще стабильностью не отличалось. О назначении монет и драгоценностей тоже гадать не приходится, но их происхождение до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов. Согласно одной из версий, ювелирные изделия и другие ценности принадлежали членам царской семьи. Часть из них и присвоил себе Яков Свердлов. По крайней мере, в «Сборнике документов, относящихся к убийству императора Николая II и его семьи» имеются сведения о том, что Я. М. Юровский и Г. П. Никулин приезжали с докладом о ликвидации Романовых к Ленину и Сверлову. С собой они привезли не только документы и письма, но и мешок с бриллиантами.