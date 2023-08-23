5 книг, которые написали звезды Голливуда

Книги, написанные знаменитостями, уже давно не воспринимаются как что-то особенное или необычное. Как пишет Центральная Служба Новостей, это объясняется тем, что многие деятели музыки, кино и иных сфер искусства довольно часто пробуют себя в писательстве.