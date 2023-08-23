5 книг, которые написали звезды Голливуда

Назвали 5 книг, написанных звездами Голливуда
Книги, написанные знаменитостями, уже давно не воспринимаются как что-то особенное или необычное. Как пишет Центральная Служба Новостей, это объясняется тем, что многие деятели музыки, кино и иных сфер искусства довольно часто пробуют себя в писательстве.
Зачастую данные произведения представляют собой автобиографии. Одновременно с этим есть случаи, когда всенародно любимые звезды радуют фанатов и художественной прозой.
Обозреватели подготовили подборку самых знаменитых книг, написанных деятелями культуры. В этот список попали «Как вертится Роланд» (Джим Керри), «Я счастливый» (Джеки Чан), «Кое-что еще» (Дайан Китон), «Настоящая любовь. Автобиография звезды» (Дженнифер Лопес), а также «Еще полдюйма безупречного стиля: от прически до каблуков» (Виктория Бэкхем).