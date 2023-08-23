В Оренбургской библиотеке появилось мини-издание «Капитанской дочки»

Мастер книжной микроминиатюры Анатолий Коненко создал самое маленькие издание повести Александра Пушкина "Капитанская дочка" и передал книгу Оренбургской библиотеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игоря Храмова.

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Как подчеркнул Храмов, размеры книги составляют 48х32 мм, иллюстрации к миниатюре Коненко также создавал сам. Теперь в коллекции учреждения 478 "Капитанских дочек" на 42 языках мира.

В начале августа сообщалось, что классик Александр Пушкин вошел в тройку лидеров топ-20 издаваемых авторов детской литературы вместе с Корнеем Чуковским и Еленой Ульевой.