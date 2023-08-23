В Оренбургской библиотеке появилось мини-издание «Капитанской дочки»

В Оренбургской библиотеке появилось самое маленькое издание «Капитанской дочки»
Мастер книжной микроминиатюры Анатолий Коненко создал самое маленькие издание повести Александра Пушкина "Капитанская дочка" и передал книгу Оренбургской библиотеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игоря Храмова.
Как подчеркнул Храмов, размеры книги составляют 48х32 мм, иллюстрации к миниатюре Коненко также создавал сам. Теперь в коллекции учреждения 478 "Капитанских дочек" на 42 языках мира.
В начале августа сообщалось, что классик Александр Пушкин вошел в тройку лидеров топ-20 издаваемых авторов детской литературы вместе с Корнеем Чуковским и Еленой Ульевой.
24 августа на российских экранах должен выйти мультфильм "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка", основанный на поэме Пушкина. Предстоящая картина станет современной адаптацией произведения, опубликованного впервые в 1820 году. Сюжет сконцентрируется на том, что дочь великого князя Людмила попадает в плен к злому волшебнику Черномору накануне свадьбы. Ее жених Руслан постарается спасти невесту.