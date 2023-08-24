Южнокорейская авиакомпания перерабатывает старую униформу в аптечки

Униформа авиаперсонала, возвращенная перевозчиками по окончании срока службы, традиционно выбрасывалась и уничтожалась. Однако одна из компаний нашла более выгодное применение этой подержанной одежде, дав ей вторую жизнь в качестве переработанной аптечки.

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Южнокорейская авиакомпания Korean Air, базирующаяся в Сеуле, недавно создала и пожертвовала 500 таких аптечек Сеульскому центру соцобеспечения пожилых людей Кансо и начальной школе Инчхон Йонгюй.

Аптечки первой помощи состояли из основных медикаментов, финансируемых за счет пожертвований сотрудников авиакомпаний. Работники Korean Air пожертвовали около пяти миллионов вон (3,8 тысячи долларов) на покупку различных лекарств первой помощи.

В последние месяцы Korean Air инициировала различные проекты по вторичной переработке. В феврале компания выпустила вместе с корейским косметическим брендом «107» ограниченное количество экологически чистых косметических пакетов из «вышедших на пенсию» спасательных жилетов. Выручка от продажи косметических пакетов была передана глобальной экологической организации.