Возле Шервудского леса обнаружили кольцо возрастом в 5 веков

Ноттингем. Великобритания. Перстень, изготовленный в XVI веке, нашел житель Великобритании, увлекающийся кладоискательством. Артефакт был обнаружен при помощи металлодетектора неподалеку от Шервудского леса, где по легендам промышлял когда-то Робин Гуд, пишет Газета.ру со ссылкой на LADBible.

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Но еще интереснее то, что на внутренней стороне кольце выгравирована надпись. Она гласит «Я считаю правильным», и вызывает массу вопросов у экспертов. Смысл ее специалистам неясен. При этом внешняя сторона изделия украшена гербом рода Дженисон, управлявшим этими землями сотни лет назад.

Перстень выставят на торги с начальной ценой в пределах 2500-3800 долларов США. По мнению владельца аукционного дома Hansons Auctioneers Чарльза Хэнсона, перстень могли подарить некоему лицу в знак того, что он занял высокий статус в обществе. Также кольцо могло быть обручальным. Со знаменитым разбойником из английского фольклора оно вряд ли связано, но зато могло принадлежать кому-то из потомков его противника, шерифа Ноттингемского, пишет Лента.ру.

Археологи не исключают, что украшение может быть частью клада, зарытого в Шервудском лесу каким-либо состоятельным местным жителем.