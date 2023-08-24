Пережившее пожар издание «Гарри Поттера» решили продать почти за миллион рублей

Редкое издание книги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере может быть продано за тысячи фунтов стерлингов на аукционе в Британии после того, как оно пережило пожар. Об этом сообщает The Telegraph.

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Отмечается, что стоимость книги может составить 8-12 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей). Подчеркивается, что данное издание «Гарри Поттер и философский камень» пережило пожар. Всего было выпущено 15 экземпляров подобных книг, их никогда не выставляли на продажу.