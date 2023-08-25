Свадебная шляпа Кэрри Брэдшоу будет продана на аукционе за $70 тысяч

Поклонники «Секса в большом городе» смогут купить шляпу Кэрри Брэдшоу с птицей на аукционе Sotheby's. Об этом пишет New York Post.

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58-летняя Сара Джессика Паркер, сыгравшая роль Кэрри, появилась в шляпе в двух эпизодах: в «Сексе в большом городе», когда мистер Биг оставил ее у свадебного алтаря, и в эпизоде «И просто так», где Кэрри надела ее для появления на Met Gala.

Головной убор, созданный в XIX веке с перьями редкой птицы, будет выставлен на аукцион Sotheby's. Торги начнутся 31 августа и закончатся 1 сентября. По оценкам аукционного дома, шляпа стоит от $40 до $70 тысяч.

«Эта птица, я увидела ее и подумала, что она великолепна. Что было для меня таким безумным в этом, так это цвета. Цвета такие, особенно вживую, что и не разберешь», — сказала в прошлом году Паркер в интервью Vogue.

Паркер добавила, что она и команда костюмеров «Секса в большом городе» были одержимы шляпой, но не думали, что это одобрит шоураннер Майкл Патрик Кинг. Она вспомнила, что пришла на съемочную площадку с уже надетой шляпой на голове и буквально не оставила ему выбора.