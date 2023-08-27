Игра "Монополия" — это одна из самых популярных настольных игр в мире, которая собирает вокруг себя семьи, друзей и игроков всех возрастов. Эта увлекательная игра, в которой игроки покупают, арендуют и торгуют недвижимостью, впервые появилась в начале 20 века. В этой статье мы расскажем о том, кем и как была изобретена игра "Монополия".

Зарождение идеи

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История "Монополии" началась в начале 20 века, когда американская журналистка и художница Элизабет Маги создала игру "The Landlord's Game" (Игра владельца недвижимости). В 1903 году Элизабет Маги изобрела эту игру как средство для демонстрации принципов "сингл налога", которые высоко ценил американский экономист Генри Джордж. В игре игроки перемещались по доске, платили налоги и получали дивиденды, идея которой была в том, чтобы продемонстрировать неравенство и абсурдность системы земельных аренд.

Патент и коммерциализация

В 1904 году Элизабет Маги получила патент на игру "The Landlord's Game". Игра была создана как инструмент для образования и пропаганды социальных и экономических идей, и Маги даже создала две версии игры — одну, которая демонстрировала путь к монополии и неравенству, и другую, которая иллюстрировала кооперативное сотрудничество.

Переиздания и трансформации

Со временем игра "The Landlord's Game" начала распространяться среди друзей и семей, и разные версии игры начали появляться в разных частях страны. Один из таких вариантов попал в руки человека по имени Чарльз Дэрроу, который в начале 1930-х годов начал вносить изменения в правила игры.

Рождение "Монополии"

Чарльз Дэрроу решил коммерциализировать игру и сделать ее более доступной для широкой публики. В 1935 году он представил игру "Монополия" компании Parker Brothers. После некоторых изменений в правилах и дизайне, игра была выпущена на рынок и сразу же завоевала популярность.

Успех игры