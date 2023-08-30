Книги о «Гарри Поттере» впервые вошли в топ-5 бестселлеров

Книги из серии "Гарри Поттер" Джоан Роулинг впервые вошли в топ-5 бестселлеров Всероссийского книжного рейтинга за первую половину 2023 года. Это во многом связано с приостановкой переиздания книг автора в России, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя Российского книжного союза (РКС), составившего рейтинг.

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Комплект из всех семи томов серии, выпускаемый в футляре, занял в рейтинге сразу второе место: его общие продажи в указанный период составили 38,5 млн руб. (при стоимости комплекта в 5-6 тыс. руб.). Первая книга "Гарри Поттер и философский камень" оказалась на пятой строчке. Ранее книги из серии "Гарри Поттер" не поднимались выше 11-го места.

Права на издание книг серии "Гарри Поттер"в России принадлежат издательству "Махаон".

В марте 2022 года Роулинг приостановила сотрудничество с этим российским издательством, после чего прекратилось переиздание серии книг "Гарри Поттер" и распродаётся оставшийся тираж. "ЛитРес" и MyBook вовсе сняли эти книги с продажи.

Еще один важный читательский тренд, зафиксированный в рейтинге, — нон-фикшн книги вернули себе лидерские позиции, на них пришлось 52% всех продаж бестселлеров. Лидером топ-5 бестселлеров стала книга Ольги Примаченко "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя". В первом полугодии эта книга была продана на сумму 73 млн руб.

Третью и четвертую позицию рейтинга заняли сразу две части популярной маньхуа "Благословение небожителей" писательницы Мосян Тунсю.