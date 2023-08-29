Пистолет ТТ: почему он стал любимым оружием российских бандитов в 1990-е

Самозарядный пистолет ТТ, созданный Федором Токаревым в начале советской эпохи, пережил свое второе возрождение спустя более пятидесяти лет. В это время только начинал обретать форму новая капиталистическая Россия, что сопровождалось ростом преступности, ухудшением жизни населения и другими неприятностями переходного периода. В 1990-х годах именно пистолет ТТ, несмотря на некоторые недостатки, стал символом бандитских разборок и заказных убийств, о которых часто сообщали в новостях того "смутного времени".

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Федор Токарев родился в 1871 году в одной из станиц Войска Донского в Области. Отец семейства, Василий Токарев, не разделял страсть мальчика к знаниям, поэтому будущий оружейник отучился в приходской школе лишь один год. Тем не менее вскоре Федор освоил кузнечное дело, в котором показывал большие успехи. Увидев склонность Федора к ручному труду, отец отдал его в станичное училище, где тогда преподавал знаменитый на Дону оружейник Алексей Краснов. Именно он смог привить мальчику любовь к огнестрельному оружию.

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Следующим важным этапом в жизни Токарева стал Новочеркасск. Здесь он не только окончил Военно-ремесленную школу, получив квалификацию мастера, но и встретил свою будущую супругу Доминику Коршунову. Там же в Новочеркасске Токарев поступил в 12-й Донской казачий полк, где служил оружейным мастером. Уже в то время он активно занимался разработкой самозарядной винтовки.

Талантливый оружейник попал в поле зрения начальства, и в 1908 году его перевели на Сестрорецкий завод, где он успешно занимался модернизацией винтовки Мосина. Однако Первая мировая война сорвала все планы по созданию нового оружия. Токарев отправился на фронт, где командовал казачьей сотней не менее успешно, чем в мирное время создавал огнестрельное оружие. Брестский мир он встретил с пятью боевыми орденами на груди.

Уже при новой власти в 1919 году Токарева отправили в Ижевск, где он должен был наладить изготовление винтовок на оружейном заводе. Однако вскоре случилось ужасное. По недосмотру работницы, перепутавшей маркировку сталей, произошел срыв производства винтовок. 90% произведенного оружия оказалось бракованным. Конечно, в условиях ожесточенных боев с Колчаком оставлять Красную Армию без оружия — серьезное преступление. Токарева обвинили в недосмотре и приговорили было к смертной казни, однако вскоре заменили ее 15 годами заключения. Но благодаря ходатайству коллег обвинения были сняты, и он снова вернулся на Ижевский завод.

В 1921 году Токарева переводят в Тулу, известный на всю страну город оружейников. Здесь он работал до самой смерти, здесь представил свои главные изобретения. В 1930 году он создал пистолет ТТ, несколько позже — самозарядную винтовку СВТ-40. Оба детища Токарева нашли свое применение во время Великой Отечественной войны. Занимался Токарев и модернизацией уже существующего оружия, например пулемета Максима. Там же, в Туле, находится и могила гениального оружейника, который умер в 1968 году. Название завода и фамилия создателя были увековечены в главном изобретении мастера — пистолете «Тульский Токарев».

Итак, ТТ был разработан как альтернатива морально устаревшему револьверу системы Нагана и громоздкому «Маузеру». С большой долей вероятности можно утверждать, что Токарев не изобретал свой ТТ заново, а взял за основу Browning M1903, который выпускался бельгийской фирмой Fabrique Nationale. Созданный Токаревым пистолет сочетал в себе простоту конструкции, невысокую себестоимость и очень мощный патрон. Также он был весьма удобен при ношении, особенно по сравнению с уже упомянутым «Маузером». И все же назвать пистолет ТТ идеальным оружием было достаточно трудно. Начало Великой Отечественной войны помешало Токареву устранить ряд недостатков нового пистолета.

В частности, отсутствие предохранителя могло привести к непроизвольному выстрелу. Другой особенностью пистолета, которая в условиях войны вполне могла сойти за серьезный недостаток, было расположение кнопки защелки магазина. Она находилась слева, как раз в районе большого пальца стрелка. Поэтому при неосторожном нажатии магазин мог просто выпасть из пистолета. Тем не менее, когда боец набирался достаточно опыта стрельбы из ТТ, пистолет демонстрировал все свои сильные стороны и становился грозным оружием в ближнем бою.

Но почему же именно ТТ стал основным оружием киллеров в 1990-е годы? Ведь у него было множество конкурентов как среди отечественных, так и среди зарубежных пистолетов. Все дело заключается в массовости производства. В СССР было изготовлено около 1,75 млн экземпляров ТТ. Поэтому к моменту развала Союза на складах оставалось огромное количество этих пистолетов. А учитывая деструктивные процессы, которые шли в тот период в российской армии, за умеренную плату можно было добыть и сам пистолет, и патроны к нему прямиком со склада.

Другой канал поставки пистолетов ТТ представителям преступного мира прекрасно показан в культовом фильме «Брат 2». Персонаж Сергея Бодрова попадает в подпольный магазин оружия, которым заведует черный копатель по кличке Фашист. Здесь можно найти что угодно: от пистолетов и автоматов до гранат и фаустпатронов. На вопрос, откуда весь этот арсенал взялся в обычном городском подвале, Фашист выдает не менее культовую фразу: «Эхо войны». И действительно, в «лихие 90-е» черные копатели также являлись поставщиками оружия времен войны на нелегальный рынок. Благодаря простоте конструкции ТТ оставался в рабочем состоянии даже пролежав в земле несколько десятилетий, а с патронами, как уже было сказано, проблем не было.