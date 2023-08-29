Револьвер Элвиса Пресли был продан на аукционе за $200 тысяч

Револьвер короля рок-н-ролла Элвиса Пресли был продан аукционным домом Rock Island Auction Company почти за $200 тысяч. Об этом сообщает TMZ.
Раритетный самовзводный револьвер Smith & Wesson Model 53 был подарен артисту в ноябре 1976 года.
Дизайн оружия посвящен двухсотлетию Дня независимости США: он выполнен в классическом американском стиле и содержит гравировку по всему корпусу, а также изображение золотого орла с 13-звездным флагом и звездами сверху.
Изначально за револьвер планировали выручить от $60 до $90 тыс., но в итоге выигрышная ставка составила $199,75 тыс.
Известно, что Элвис Пресли испытывал страсть не только к музыке, но и к оружию. Личная коллекция музыканта насчитывала тридцать семь единиц огнестрельного оружия, среди которых были довольно редкие экземпляры.
В конце июля аукционный дом Henry Aldridge & Son выставил на продажу сшитую на заказ норковую шубу Элвиса Пресли. Шуба длиной 47 см имеет кожаный воротник и карманы, а спереди застегивается на восемь пуговиц. Ожидается, что шуба будет продана за £15 тыс.