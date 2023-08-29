Револьвер Элвиса Пресли был продан на аукционе за $200 тысяч

Револьвер короля рок-н-ролла Элвиса Пресли был продан аукционным домом Rock Island Auction Company почти за $200 тысяч. Об этом сообщает TMZ.

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Раритетный самовзводный револьвер Smith & Wesson Model 53 был подарен артисту в ноябре 1976 года.

Дизайн оружия посвящен двухсотлетию Дня независимости США: он выполнен в классическом американском стиле и содержит гравировку по всему корпусу, а также изображение золотого орла с 13-звездным флагом и звездами сверху.

Изначально за револьвер планировали выручить от $60 до $90 тыс., но в итоге выигрышная ставка составила $199,75 тыс.

Известно, что Элвис Пресли испытывал страсть не только к музыке, но и к оружию. Личная коллекция музыканта насчитывала тридцать семь единиц огнестрельного оружия, среди которых были довольно редкие экземпляры.