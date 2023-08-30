Видеокассету с фильмом "Назад в будущее" продали за $10 тысяч

Кассета 1986 года с приключениями Марти Макфлая и Дока - все еще в оригинальной упаковке - вызвала настоящую битву в ходе онлайн-торгов аукциона Heritage Auctions, проходившего в Далласе, США, сообщает The Sun. В результате кассета ушла с молотка за сумму вдвое выше ожидаемой.

Издание отмечает, что в последнее время VHS-кассеты пользуются большой популярностью среди тех, кто рос в 80-е гг. Так, в прошлом году кассета с этим же фильмом была продана за астрономические 75,6 тыс. долларов (7 млн 214 тыс. рублей). А дело было в том, что на аукцион была представлена копия, принадлежавшая актеру Томасу Ф. Уилсону, сыгравшему в трилогии "Назад в будущее" главного антагониста - Биффа Таннена.