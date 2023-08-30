Алое платье принцессы Дианы выставлено на аукцион

Алое платье принцессы Дианы выставлено на продажу аукционным домом Julien's. Об этом сообщает Daily Mail.

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Платье было создано для принцессы Дианы ее любимым британским модельером Брюсом Олдфилдом в 1980-х годах.

Бывшая супруга короля Великобритании надевала платье как минимум три раза: дважды в 1989 году и один раз 18 ноября 1991 года на мировую премьеру фильма "Горячие головы" в Лондоне.

На данный момент максимальная ставка составляет $25 тыс., однако представители аукционного дома предположили, что платье может быть продано за $200 - $400 тыс.

"Сделайте ставку на это историческое платье, принадлежавшее принцессе Диане. Весь мир был заворожен ею и ее платьями, особенно этим платьем, созданным по индивидуальному заказу Брюсом Олдфилдом", - говорится в описании лота.

Аукционный дом Julien's, выставивший платье, специализируется на продаже предметов ранее принадлежавших звездам кино, музыки, искусства и спорта.