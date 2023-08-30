Алое платье принцессы Дианы выставлено на аукцион
Алое платье принцессы Дианы выставлено на продажу аукционным домом Julien's. Об этом сообщает Daily Mail.
Платье было создано для принцессы Дианы ее любимым британским модельером Брюсом Олдфилдом в 1980-х годах.
Бывшая супруга короля Великобритании надевала платье как минимум три раза: дважды в 1989 году и один раз 18 ноября 1991 года на мировую премьеру фильма "Горячие головы" в Лондоне.
На данный момент максимальная ставка составляет $25 тыс., однако представители аукционного дома предположили, что платье может быть продано за $200 - $400 тыс.
"Сделайте ставку на это историческое платье, принадлежавшее принцессе Диане. Весь мир был заворожен ею и ее платьями, особенно этим платьем, созданным по индивидуальному заказу Брюсом Олдфилдом", - говорится в описании лота.
Аукционный дом Julien's, выставивший платье, специализируется на продаже предметов ранее принадлежавших звездам кино, музыки, искусства и спорта.
В настоящее время на торги выставлен целый ряд предметов, связанных с принцессой Дианой, в том числе ранее не публиковавшееся письмо, в котором раскрывается ее "трепетное отношение" к своей новой холостой жизни в преддверии развода с принцем Чарльзом.