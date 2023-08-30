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Дизайнер создал из пакетов «Макдональдс» светильники

Он находился в своей студии и часто заказывал еду из «Макдональдса». Дизайнер создаёт работы, в которых переосмысливает роль бытовых отходов в повседневной жизни.

Дизайнер создал из пакетов Макдональдс светильники
© runews24.ru

Он находит для разных предметов новое применение, пишет myDecor.

runews24.ru

Пакеты с жёлтой буквой «M» понравились Гюхану Ли ещё во время пандемии. Позже он отправился в Токио и увидел в аэропорту ресторан знаменитой сети.

Тогда дизайнер попросил у работников ресторана дать ему связку бумажных пакетов. Из них он создал целую серию светильников.

Светящиеся скульптуры напоминают знаменитые световые объекты Исаму Ногучи.

runews24.ru

Светильники состоят из металлического каркаса и склеенных между собой фрагментов пакетов.

Логотип «Макдональдса» дизайнер превратил в повторяющийся узор. В работе он также использовал корейскую бумагу ханджи.