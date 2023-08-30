Что читают лидеры: 14 книг из ежегодного гайда McKinsey
Что читают руководители? Обычно в ответ ждут список книг по бизнесу, саморазвитию или в крайнем случае классику, из которой можно вынести полезные для того же бизнеса уроки. Но это стереотип. Компания McKinsey каждый год просит руководителей со всего мира рассказать о книгах, которые они читают или планируют прочитать. Мы изучили подборку 2023 года и выбрали те, что переведены на русский язык.
Биографии и мемуары
«Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея»
Кай Берд, Мартин Дж. Шервин
Издательство: АСТ, 2023
Подробная биография Роберта Оппенгеймера, по которой Кристофер Нолан снял свой нашумевший фильм. Авторы рассказывают, как Оппенгеймер стал научным директором Манхэттенского проекта и создателем ядерного оружия — и как потом, осознав масштабы последствий, пытался сдержать ядерную гонку.
«За горами — горы. История врача, который лечит весь мир»
Издательство: Corpus, 2015
История Пола Фармера — врача, который мечтал вылечить всех. Он известен как основатель благотворительной организации «Партнеры во имя здоровья». Ее задача — дать доступ к качественной медицинской помощи беднейшим слоям населения в странах, где люди умирают от болезней, для которых давно существуют лекарства. Киддер рассказывает, как Фармер видел свою работу и сколько в действительности может сделать один человек, чтобы помочь другим.
«Себе нужно верить. Как принцип «быть собой» сделал Индру Нуйи одной из самых влиятельных женщин в мире»
Индра Нуйи
Издательство: «Бомбора», 2022
Индра Нуйи — бывший председатель совета директоров и CEO компании PepsiCo. В 2009 году ее называли самой влиятельной женщиной в бизнесе, а в 2010-м Forbes включил ее в список 10 самых влиятельных женщин в мире. В книге Нуйи рассказывает, как пришла к этому, с чем сталкивалась на своем пути и почему так важно быть собой, особенно если вы хотите добиться успеха.
Художественная литература
«Вавилон. Сокрытая история»
Ребекка Ф. Куанг
Издательство: fanzon, 2023
Альтернативная история, фантастика — и история о магии перевода. В 1828 году Робин Свифт, китаец по происхождению, попадает в Лондон, к профессору Ловеллу. Многие годы Свифт изучает языки, чтобы поступить в Королевский институт переводов, который еще называют Вавилоном. Это мировой центр исследования переводов — и средоточие силы, которая сделала Великобританию непобедимой. Когда империя начинает войну с Китаем, Робину приходится решать, на чьей он стороне.
«Уроки химии»
Бонни Гармус
Издательство: «Азбука», 2023
Один из главных романов 2022 года. Элизабет Зотт — гениальный химик и уверенная в себе женщина. Только живет она в шестидесятых, когда женские дела — это дом и быт. Элизабет уходит из науки и начинает вести самое популярное кулинарное шоу в стране: «Ужин в шесть». И это буквально уроки химии: все процессы и действия героиня объясняет с научной точки зрения. А еще говорит о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются женщины в обществе.
«Завтра, завтра, завтра»
Габриэль Зевин
Издательство: МИФ, 2022
Как встреча с друзьями детства может перевернуть жизнь? Об этом не понаслышке знают Сэм и Сэди. Ребята не виделись 8 лет, случайно встретились в метро — и в итоге начали вместе работать над созданием видеоигры. «Итиго, дитя моря» мгновенно стала хитом, а ее создатели прославились и неплохо заработали. Но какой окажется цена успеха?
«Доверие»
Эрнан Диаз
Издательство: «Строки», 2023
Главное в этой книге — не сама история, а то, как она рассказана. Здесь четыре части, каждая в своем жанре: роман, автобиография, мемуары и дневник. Мы видим одни и те же события — историю магната с Уолл-стрит — с точки зрения разных людей, которые по-своему их интерпретируют. Кто здесь ненадежный рассказчик, а кому стоит доверять? И правда ли мы знаем себя лучше, чем окружающие?
Нон-фикшн
«Как устроен мир на самом деле. Наше прошлое, настоящее и будущее глазами ученого»
Издательство: «КоЛибри», 2022
Каждый день мы получаем невероятное количество информации, но все еще не знаем, как на самом деле устроен мир. Вацлав Смил, канадский ученый, эколог и политолог, рассказывает о самых важных процессах и явлениях, опираясь только на научные данные. Откуда берется энергия и какой она бывает? Как производятся продукты, которые мы регулярно едим? Из каких материалов сделано все, что нас окружает? А главное — какое будущее ждет человечество?
«YouTube. Как самый популярный видеохостинг завоевал мир?»
Марк Берген
Издательство: «Бомбора», 2023
Видео с котиками, обучающие ролики, интервью, музыкальные клипы, любимые шоу — за всем этим многие идут на YouTube. Но почему он так популярен? Как появилась и развивалась эта площадка? А главное — что привело ее к такому успеху? Марк Берген, бизнес-журналист Bloomberg Technology и Businessweek, отвечает на эти вопросы и рассказывает подробную историю YouTube.
«Государство»
Платон
Издательство: АСТ, 2023
Классика философии, одно из самых противоречивых произведений Платона. Он описывает виды государственного устройства и свои представления об идеальном государстве. Можно ли его построить и на каких принципах?
«Фактологичность. Десять причин наших заблуждений о мире — и почему все не так плохо, как кажется»
Издательство: Corpus, 2020
Ханс Рослинг — шведский врач, ученый, один из создателей проекта Gapminder. В своей книге он объясняет, какие ошибки совершает наш мозг, анализируя реальность, и можно ли их избежать. А еще рассказывает, почему многие страхи преувеличены и как сделать фактчекинг привычкой.
«Подумайте еще раз. Сила знания о незнании»
Издательство: МИФ, 2021
Быть среди единомышленников приятно: они разделяют наши убеждения, и мы чувствуем, что думаем и действуем правильно. Но чтобы развиваться, нужно общаться с теми, кто будет спорить, возражать, заставлять сомневаться в привычных установках. Адам Грант рассказывает, как сомнения и разногласия помогают нам становиться лучше. Как развить в себе любопытство? Отказываться от неактуальных убеждений? Извлекать пользу из конфликтов? И, наконец, учиться в течение всей жизни?
«Плавание в холодной воде. Как сделать первый шаг к здоровью, счастью и крепкому иммунитету»
Сусанна Себерг
Издательство: МИФ, 2022
Купаться в холодной воде полезно — об этом давно говорят ученые. Но здесь есть свои риски. Сусанна Себерг, ученый из Центра исследований воспаления, метаболизма и физической активности Копенгагена, много лет исследует влияние зимнего плавания на здоровье. Она рассказывает, как реагирует тело на холодную воду, чем полезно плавать в такой воде и как начать это делать, не навредив себе.
«Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие и почему это важно»
Ричард Румельт
Издательство: МИФ, 2013
Ричард Румельт — профессор Лос-Анджелесской школы менеджмента Андерса при Калифорнийском университете и автор бизнес-книг. Он считает, что во многих компаниях не понимают, какой должна быть хорошая стратегия: конкретной, с достижимыми целями, учитывающей сильные и слабые стороны организации. В своей книге Румельт рассказывает, почему плохих стратегий так много, как разработать хорошую и что поможет лидеру развить стратегическое мышление.