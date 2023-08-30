Что читают лидеры: 14 книг из ежегодного гайда

Что читают руководители? Обычно в ответ ждут список книг по бизнесу, саморазвитию или в крайнем случае классику, из которой можно вынести полезные для того же бизнеса уроки. Но это стереотип. Компания McKinsey каждый год просит руководителей со всего мира рассказать о книгах, которые они читают или планируют прочитать. Мы изучили подборку 2023 года и выбрали те, что переведены на русский язык.

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Биографии и мемуары

Видео дня

«Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея»

Кай Берд, Мартин Дж. Шервин

Издательство: АСТ, 2023

Подробная биография Роберта Оппенгеймера, по которой Кристофер Нолан снял свой нашумевший фильм. Авторы рассказывают, как Оппенгеймер стал научным директором Манхэттенского проекта и создателем ядерного оружия — и как потом, осознав масштабы последствий, пытался сдержать ядерную гонку.

«За горами — горы. История врача, который лечит весь мир»

Издательство: Corpus, 2015

История Пола Фармера — врача, который мечтал вылечить всех. Он известен как основатель благотворительной организации «Партнеры во имя здоровья». Ее задача — дать доступ к качественной медицинской помощи беднейшим слоям населения в странах, где люди умирают от болезней, для которых давно существуют лекарства. Киддер рассказывает, как Фармер видел свою работу и сколько в действительности может сделать один человек, чтобы помочь другим.

«Себе нужно верить. Как принцип «быть собой» сделал Индру Нуйи одной из самых влиятельных женщин в мире»

Индра Нуйи

Издательство: «Бомбора», 2022

Индра Нуйи — бывший председатель совета директоров и CEO компании PepsiCo. В 2009 году ее называли самой влиятельной женщиной в бизнесе, а в 2010-м Forbes включил ее в список 10 самых влиятельных женщин в мире. В книге Нуйи рассказывает, как пришла к этому, с чем сталкивалась на своем пути и почему так важно быть собой, особенно если вы хотите добиться успеха.

Художественная литература

«Вавилон. Сокрытая история»

Ребекка Ф. Куанг

Издательство: fanzon, 2023

Альтернативная история, фантастика — и история о магии перевода. В 1828 году Робин Свифт, китаец по происхождению, попадает в Лондон, к профессору Ловеллу. Многие годы Свифт изучает языки, чтобы поступить в Королевский институт переводов, который еще называют Вавилоном. Это мировой центр исследования переводов — и средоточие силы, которая сделала Великобританию непобедимой. Когда империя начинает войну с Китаем, Робину приходится решать, на чьей он стороне.

«Уроки химии»

Бонни Гармус

Издательство: «Азбука», 2023

Один из главных романов 2022 года. Элизабет Зотт — гениальный химик и уверенная в себе женщина. Только живет она в шестидесятых, когда женские дела — это дом и быт. Элизабет уходит из науки и начинает вести самое популярное кулинарное шоу в стране: «Ужин в шесть». И это буквально уроки химии: все процессы и действия героиня объясняет с научной точки зрения. А еще говорит о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются женщины в обществе.

«Завтра, завтра, завтра»

Габриэль Зевин

Издательство: МИФ, 2022

Как встреча с друзьями детства может перевернуть жизнь? Об этом не понаслышке знают Сэм и Сэди. Ребята не виделись 8 лет, случайно встретились в метро — и в итоге начали вместе работать над созданием видеоигры. «Итиго, дитя моря» мгновенно стала хитом, а ее создатели прославились и неплохо заработали. Но какой окажется цена успеха?

«Доверие»

Эрнан Диаз

Издательство: «Строки», 2023

Главное в этой книге — не сама история, а то, как она рассказана. Здесь четыре части, каждая в своем жанре: роман, автобиография, мемуары и дневник. Мы видим одни и те же события — историю магната с Уолл-стрит — с точки зрения разных людей, которые по-своему их интерпретируют. Кто здесь ненадежный рассказчик, а кому стоит доверять? И правда ли мы знаем себя лучше, чем окружающие?

Нон-фикшн

«Как устроен мир на самом деле. Наше прошлое, настоящее и будущее глазами ученого»

Издательство: «КоЛибри», 2022

Каждый день мы получаем невероятное количество информации, но все еще не знаем, как на самом деле устроен мир. Вацлав Смил, канадский ученый, эколог и политолог, рассказывает о самых важных процессах и явлениях, опираясь только на научные данные. Откуда берется энергия и какой она бывает? Как производятся продукты, которые мы регулярно едим? Из каких материалов сделано все, что нас окружает? А главное — какое будущее ждет человечество?

«YouTube. Как самый популярный видеохостинг завоевал мир?»

Марк Берген

Издательство: «Бомбора», 2023

Видео с котиками, обучающие ролики, интервью, музыкальные клипы, любимые шоу — за всем этим многие идут на YouTube. Но почему он так популярен? Как появилась и развивалась эта площадка? А главное — что привело ее к такому успеху? Марк Берген, бизнес-журналист Bloomberg Technology и Businessweek, отвечает на эти вопросы и рассказывает подробную историю YouTube.

«Государство»

Платон

Издательство: АСТ, 2023

Классика философии, одно из самых противоречивых произведений Платона. Он описывает виды государственного устройства и свои представления об идеальном государстве. Можно ли его построить и на каких принципах?

«Фактологичность. Десять причин наших заблуждений о мире — и почему все не так плохо, как кажется»

Издательство: Corpus, 2020

Ханс Рослинг — шведский врач, ученый, один из создателей проекта Gapminder. В своей книге он объясняет, какие ошибки совершает наш мозг, анализируя реальность, и можно ли их избежать. А еще рассказывает, почему многие страхи преувеличены и как сделать фактчекинг привычкой.

«Подумайте еще раз. Сила знания о незнании»

Издательство: МИФ, 2021

Быть среди единомышленников приятно: они разделяют наши убеждения, и мы чувствуем, что думаем и действуем правильно. Но чтобы развиваться, нужно общаться с теми, кто будет спорить, возражать, заставлять сомневаться в привычных установках. Адам Грант рассказывает, как сомнения и разногласия помогают нам становиться лучше. Как развить в себе любопытство? Отказываться от неактуальных убеждений? Извлекать пользу из конфликтов? И, наконец, учиться в течение всей жизни?

«Плавание в холодной воде. Как сделать первый шаг к здоровью, счастью и крепкому иммунитету»

Сусанна Себерг

Издательство: МИФ, 2022

Купаться в холодной воде полезно — об этом давно говорят ученые. Но здесь есть свои риски. Сусанна Себерг, ученый из Центра исследований воспаления, метаболизма и физической активности Копенгагена, много лет исследует влияние зимнего плавания на здоровье. Она рассказывает, как реагирует тело на холодную воду, чем полезно плавать в такой воде и как начать это делать, не навредив себе.

«Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие и почему это важно»

Ричард Румельт

Издательство: МИФ, 2013