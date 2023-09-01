Куда делись предметы из капсулы времени в Екатеринбурге

В капсуле времени, поднятой к 300-летию Екатеринбурга, не хватает почти трети предметов из обнародованного ранее списка. Об этом рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

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«В капсуле времени лежали 24 предмета, разложенных по четырем пакетам. Самый большой и «представительный» пакет был с книгами. Литературы было довольно много», – сообщил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

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Однако для многих горожан вскрытие капсулы времени, которое состоялось 30 августа, несло некоторое разочарование. Людям не хватило человеческих эмоций, предметов быта, того, что называется «духом времени». Игорь Пушкарев согласен с таким подходом, но сетует на «линию партии», которая выбрала официоз вместо человечности.

«Не хватает эмоций и человечности. Даже в письме потомкам официальный тон», – считает он.

Так, в капсуле отсутствует видеозапись с заседания суда и фильм «Пять минут в вытрезвителе». Упоминание о них существует в списке архитектора Петра Деминцева, который был инициатором проекта закладки капсулы времени для потомков.

Известно, что обсуждение предметов, которые закладывались в капсулу времени, велось на самом высоком уровне. Итоговый список утверждали городские власти, они остановились на официальных изданиях, краеведческой литературе, а также партийном рупоре той поры – подшивке газеты «Вечерний Свердловск».

«Примерно треть из списка архитектора Петра Деминцева не соответствует действительности. На мой взгляд, не решились положить артефакты, связанные с историей повседневности Свердловска», – считает Игорь Пушкарев.

Историки считают большой потерей то, что в капсулу не положили письма маленьких свердловчан.

«В 1973 году была большая компания по сбору писем от маленьких свердловчан. Многие помнят, как она проходила по детским садам. Ни одного письма в капсуле времени не было. Видимо, это была какая-то линия партии. Решение принималось коллегиально на уровне города», – говорит директор музея.

Игорь Пушкарев отмечает, что капсулу наполнили тем, что было важно для людей той поры, – книгами. Они составляют основное содержание капсулы времени.