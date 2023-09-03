Первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» выставлено на торги

Первое прижизненное издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя выставлено на торги за 7 млн рублей, передает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу аукционного дома «Литфонд». Торги назначены на 7 сентября.

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Как отмечается в сообщении, первая часть повестей была опубликована в сентябре 1831 года, а вторая увидела свет годом позже, в марте 1832 года. Начальная ставка за раритет — 7 млн рублей.

В «Литфонде» указывают, что на предстоящих торгах особое внимание привлекают «первые прижизненные издания и рукописи культовых русских писателей».

В частности, впервые на российском аукционе заявлен полный комплект издания Павла Сумарокова «Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду». Отмечается, что издание, по сути, представляет собой творческий дневник, который стал первым опубликованным произведением начинающего писателя. Стартовая цена издания оценивается в 6 млн рублей.

Также среди лотов — первое печатное произведение Федора Достоевского «Бедные люди. Роман» за 2,8 млн рублей. Кроме того, на торги более чем за 2 млн рублей выставлено письмо Марины Цветаевой к возлюбленному — студенту медицинского факультета Петру Юркевичу.