Какой была школьная форма в разные эпохи

В обществе не прекращаются баталии между сторонниками и противниками ношения школьной формы. У каждой стороны свои аргументы и, в целом, все они вполне справедливые. Но ведь школы существуют уже тысячелетия и являются одним из признаков цивилизации, а значит и ученики туда в чем-то ходили. А что касается России, то школьная форма повлияла даже на военное обмундирование – именно в гимназиях появилась знаменитая гимнастерка.

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Древний мир

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Самые первые школы, о которых мы знаем, появились в Древнем Египте и у шумеров. Причем египетские описаны достаточно хорошо, поскольку за четыре тысячи лет существования этой цивилизации сохранилось большое количество рисунков, в том числе и с изображениями школьных классов. И судя по ним какой-то особой формы у школяров не замечено – кто-то за «партой» сидит в белой одежде, кто-то в цветной.

Но возможно, были некие иные знаки отличия и принадлежности к обучающемуся сословию. Как это было у шумеров. Там школы назвались «эддуба» — «дом писцов». Сами писцы выделялись тем, что постоянно носили с собой пару глиняных табличек и стилус. Ребятишки делали то же самое.

ГлагоL

В Древней Греции школы сильно отличались в зависимости от принадлежности к тому или иному полису. Но их было много – все свободные греки были поголовно грамотными. Девочек обучали на дому, а в школы ходили только мальчики. Собственно, и слово «педагог» переводится как «сопровождающий мальчика».

А вот единой формы не существовало, спартанцы так и вовсе практически нагишом обучались. И тем не менее, именно в Древней Греции мы видим первую школьную форму. Известно, что в 334 году до нашей эры ученики Аристотеля носили белые хитоны и галстук, повязанный особым, «восточным», узлом. Не правда ли, это сильно напоминает современные школьные белые рубашки с галстуками?

Европа

Можно предположить, что именно этим и вдохновились в Англии, где появилась первая школьная форма как раз в эпоху Возрождения – когда мир после Средневековья снова открывал для себя достижения Античности. Но это не так. Галстуки в то время еще не носили, а сама форма была проще некуда.

Да и возникла от бедности, поскольку первую форму ввели в 1552 году в школе для детей сирот Christi’s Hospital в Лондоне. Она была довольно скучного синего цвета. Существует утверждение, что этот цвет приучал к покорности. Но на самом деле все было куда прозаичнее – одежда синего цвета была самой дешевой.

ГлагоL

Эта школа существует и поныне и считается элитной – бедных сироток там точно уже не найдете. Да и сама форма школы изменилась, хотя и выдержана в тюдоровском стиле – времени, когда возникла. Мальчики там носят синие пальто с галифе, а девочки плиссированные синие юбки с кожаным ремнем и желтые гольфы.Но какой-то единой формы для всех школ Англии не сложилось – у каждой она своя. Да и вообще, самым главным считается отличительный знак, герб, школы, который нашивают в виде шеврона. Эта традиция распространилась на страны бывшие британскими колониями – в Сингапуре, Индии, Новой Зеландии, Австралии форма является обязательной, но каждая школа устанавливает свою.Что касается остальных стран Европы, то там школьной формы как таковой нигде не было. Случались периоды, когда ее пытались ввести, но она не приживалась. Была только во Франции в ХХ веке, с 1927 года по 1968. Да еще и в Польше до 1988 года – но там традиция шла еще со времен вхождения в Российскую империю.

Россия

Первая школьная форма в России появилась у девочек. В XVIII веке открылся Институт благородных девиц, и форма там зависела от возраста. Самые младшие носили коричневые платья, среднего возраста зеленые или синие, а старшие – белые. И все с фартуками. Впоследствии, когда в XIX веке девочек стали принимать в общие школы, то за основу взяли как раз «институтскую» форму – коричневое платье и фартук. Она сохранилась вплоть до окончания советских времен и все дамы, кто родился в СССР ее, хорошо помнят.

А вот у мальчиков форма менялась часто. Появилась она еще в 1804 году при императоре Александре I и ее ношение было прописано в уставе новоучрежденного министерства народного просвещения. За основу взяли одежду учеников Императорского воспитательного дома в Москве.

В гимназиях двух столиц ученики должны были носить синие однобортные куртки с красным воротником-стойкой и фуражку. А вот канты фуражек были различными, у каждой гимназии свой цвет – белый, красный, голубой.

ГлагоL

1834 год считается временем появления в России единой для всех школьной формы. Император Николай Iиздал распоряжение об обязательном ее ношении во всех гимназиях и школах страны. Это был мундир из зеленого сукна с синим воротником с золотыми или серебряными петлицами из галуна.Царь-реформатор Александр II изменил в 1868 году и школьную форму, сделав ее не такой тесной и более удобной. Появился темно-синий мундир и того же цвета широкие брюки. Сверстники начали дразнить гимназистов «синяя говядина».При Николае II форма стала еще более удобной, появились различные ее виды. Поскольку стало модным заниматься гимнастикой, то была утверждена школьная форма и для нее. Вот от нее-то свободная рубашка и стала называться гимнастеркой. Так что название произошло от слова «гимнастика», а не «гимназия».Штука оказалась настолько удачной, что перекочевала в армию и стала основным элементом русской военной формы на протяжении всего ХХ века.Цвет гимназической гимнастерки, которая стала повседневной, зависел от местности – на юге она была серой, в остальных – синей. Брюки были единые для всех – черные. И китель, и гимнастерку-рубаху, нужно было подпоясывать широким ремнем с большой пряжкой, на которой гравировался символ гимназии или школы.

ГлагоL

В советское время школьной формы долгое время не было. Она считалась пережитком царских времен, но на самом деле на нее просто не было денег. Но с 1949 года она снова становится обязательной и практически полностью повторяет дореволюционную – серые гимнастерки, фуражки и брюки. В 1954 году к ним еще присоединился и китель. Последний предмет школьного гардероба был очень дорогим и престижным и часто, если у кого в классе появлялся, то ребята носили его по очереди. Очень интересный элемент добровольного социального выравнивания тех времен.В 1962 году в советской школьной форме произошла «форменная» революция. Мальчиков переодели в модные пиджаки, брюки со стрелками и белые рубашки. Создал ее дизайнер из Общесоюзного дома моделей на Кузнецком мосту Сергей Бейкер. Через десять лет ее видоизменили – у старшеклассников остались пиджаки, а вот пацанов из младших нарядили в синие курточки с погончиками.

Самой консервативной формой оставалась у девочек – почти до самого конца ХХ века они продолжали носить форму института благородных девиц, лишь повседневный фартук стал черным, а белый сохранился для торжественных случаев.

И только в середине 1980 годов в нее внесли изменения – для старшеклассниц появился комплект из блейзера, жилета, блузки и юбки. Но для его производства так и не смогли найти фабрику с подходящим оборудованием. Поэтому до самого распада СССР в большинстве школ так и носили старую форму с фартуком.