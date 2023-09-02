В Пензу привезут чудотворную икону Божией Матери

Пензенцы смогут воочию увидеть чудотворную икону Божией Матери «Умягчение злых сердец», также именуемую Семистрельной. Ее привезут в областной центр в следующую пятницу, 8 сентября.

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Встреча святыни состоится в 7:30 у Богоявленского храма на Московской, 116. Там она пробудет два дня.

10-го числа в 11:00 икону крестным ходом перенесут в Спасский кафедральный собор, где она останется до 19:00 17 сентября. Возглавит шествие митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Умягчение злых сердец» произвели полиграфическим способом. Впервые образ замироточил в 1999 году в квартире верующей семьи. А 12 августа 2000 года, в день гибели подводной лодки «Курск», на иконе появились ранки. Экспертиза показала, что это человеческая кровь I группы. С тех пор подобное случается постоянно.

«Со временем появились свидетельства о чудесах, происходящих от этого образа Божией Матери. Икону освидетельствовала комиссия по описанию чудесных знамений, происходящих в Русской православной церкви», - сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.