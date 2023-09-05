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Письмо Марины Цветаевой выставят на аукцион за 2,2 млн руб.

Письмо Марины Цветаевой к Петру Юркевичу, которого называют первым возлюбленным поэтессы, выставят на торги за 2,2 млн руб. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Письмо Марины Цветаевой выставят на аукцион за 2,2 млн руб.
© Агентство «Москва»

«Собственноручное письмо Марины Цветаевой к Юркевичу.

Август (между 18 и 24) 1908 год. <...> Представляет коллекционную ценность музейного уровня», – говорится в сообщении.

Уточняется, что Цветаева состояла в переписке с Юркевичем в 1908–1910 годах. Ему было посвящено стихотворение: «Месяц высокий над городом лег...», а также стихотворения «Если слышишь ты в сердце малиновый звон...» 1908 года и «Прежнему Понтику» 1909 года («Понтик» – домашнее прозвище Петра Юркевича).

Аукцион «Литфонда» пройдет 7 сентября. На торгах будут представлены редкие книги, уникальные рукописи, автографы, фотографии. Среди топ-лотов – уникальная редакция раннего машинописного текста повести «Собачье сердце» с правками Михаила Булгакова (стартовая цена составляет 400 тыс. руб.).