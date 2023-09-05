Письмо Марины Цветаевой выставят на аукцион за 2,2 млн руб.
Письмо Марины Цветаевой к Петру Юркевичу, которого называют первым возлюбленным поэтессы, выставят на торги за 2,2 млн руб. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».
«Собственноручное письмо Марины Цветаевой к Юркевичу.
Август (между 18 и 24) 1908 год. <...> Представляет коллекционную ценность музейного уровня», – говорится в сообщении.
Уточняется, что Цветаева состояла в переписке с Юркевичем в 1908–1910 годах. Ему было посвящено стихотворение: «Месяц высокий над городом лег...», а также стихотворения «Если слышишь ты в сердце малиновый звон...» 1908 года и «Прежнему Понтику» 1909 года («Понтик» – домашнее прозвище Петра Юркевича).
Аукцион «Литфонда» пройдет 7 сентября. На торгах будут представлены редкие книги, уникальные рукописи, автографы, фотографии. Среди топ-лотов – уникальная редакция раннего машинописного текста повести «Собачье сердце» с правками Михаила Булгакова (стартовая цена составляет 400 тыс. руб.).