Письмо Марины Цветаевой выставят на аукцион за 2,2 млн руб.

Письмо Марины Цветаевой к Петру Юркевичу, которого называют первым возлюбленным поэтессы, выставят на торги за 2,2 млн руб. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

«Собственноручное письмо Марины Цветаевой к Юркевичу.

Август (между 18 и 24) 1908 год. <...> Представляет коллекционную ценность музейного уровня», – говорится в сообщении.

Уточняется, что Цветаева состояла в переписке с Юркевичем в 1908–1910 годах. Ему было посвящено стихотворение: «Месяц высокий над городом лег...», а также стихотворения «Если слышишь ты в сердце малиновый звон...» 1908 года и «Прежнему Понтику» 1909 года («Понтик» – домашнее прозвище Петра Юркевича).