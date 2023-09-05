Ромком, классика и принцип согласия: 7 книг для молодежи

Молодость — это сильные эмоции, открытость новому и поиск собственного пути. В свежую подборку от издательства МИФ включили книги, которые отлично подойдут молодым читателям. Здесь есть романтические истории, фэнтези и классика — выбирайте.

© Eva.ru

Грозовой перевал

Кэтрин Эрншо, которая пытается жить по своим правилам. Сирота Хитклиф, раса и этнос которого оспариваются до сих пор. Старый семейный особняк, затерянный посреди вересковой пустоши. И все это вместе — самое известное произведение английской писательницы и поэтессы Эмили Бронте. Единственный ее роман, опубликованный под псевдонимом Эллис Белл.

Вас ждет загадочное, будоражащее воображение повествование, которое считается одним из первых образцов женской готики. А еще удивительно современное оформление классики — стильная обложка от иллюстратора Renibet.

Злодейский путь!.. Том 1 и 2

Шенн читал много современных веб-новелл, но не рассчитывал оказаться в одной из них. Тем более в теле проклятого старейшины! Теперь он должен разобраться со сложными квестами и другими героями, рискуя умереть раньше, чем это предписано по сюжету.

Перед вами остроумная и очень популярная история в духе азиатского фэнтези: более 3,8 млн прочтений в сети. Поклонники хвалят новеллу за продуманных персонажей, сюжетные арки и юмор. А теперь ее впервые можно прочитать в бумажном варианте — с цветными иллюстрациями и картой внутри.

Всё, что мы обрели (18+)

Прошло три года с тех пор, как Аксель и Лея виделись в последний раз. Она погрузилась в учебу, вернулась к рисованию и встретила хорошего человека. Но когда ее картины выбирают для участия в выставке, прошлое настигает ее — ведь Аксель должен стать частью этого момента.

Это продолжение чувственного испанского бестселлера «Всё, что мы потеряли». Любимые герои стоят перед выбором: отпустить друг друга навсегда или рискнуть и довериться судьбе. Книга понравится тем, кто любит смелые и трогательные истории, которые бьют в самое в сердце. А еще позволит насладиться атмосферой теплого моря, звездных ночей и виниловых пластинок The Beatles.

Гипотеза любви (18+)

Пытаясь убедить друзей, что с личной жизнью у нее все в порядке, Оливия целует первого попавшегося мужчину. Кто же знал, что им окажется доктор Карлсен — надменный, заносчивый тип, гроза всего факультета? Слухи о романе распространяются мгновенно, и пара договаривается поддерживать видимость отношений... а доктор Карлсен оказывается вовсе не таким уж неприятным.

Этот легкий и остроумный роман наверняка понравится любителям романтических комедий. Обаятельные герои заставят посмеяться, а кто-то, возможно, даже немного влюбится в смелую героиню и загадочного героя. Удовольствие от чтения гарантировано.

Любовь, дружба и принцип согласия

Разобраться в том, что для тебя важно. Любить и принимать себя, ведь чужие мнения не должны играть главной роли. Укрепить самооценку. Легко заводить друзей и строить безопасные отношения. Это руководство поможет молодым девушкам пройти период взросления, установить границы и осознать свою ценность.

Книга написана практикующими психотерапевтами, которые много лет работают с подростками.

Слово о полку Игореве

«Слово о полку Игореве» — главный памятник литературы Древней Руси, который до сих пор поднимает множество вопросов. Как поход, обернувшийся поражением, мог прославить его героев? Какие тайны о «Слове» мы пока не раскрыли? И как читать его в наши дни?

Перед вами интерпретация популярной художницы Кориандр с ритмическим и объяснительным переводами Дмитрия Лихачева и предисловием доцента Школы лингвистики НИУ ВШЭ Бориса Орехова. Текст с потрясающими иллюстрациями, которые позволяют взглянуть на русскую историю и культуру по-новому.

Евгений Онегин

Жизнь молодого повесы, письмо Татьяны, дуэль… «Евгений Онегин» — великий роман. И каждое поколение читает его по-своему — и открывает новое там, где все казалось ясным.