На продажу выставлено кольцо за более чем 40 миллиардов рублей

По словам мужчины, в украшении стоит рубин 7,5 карата самого редкого оттенка "голубиная кровь". На камне выгравирован герб польского города Замосць. Это кольцо изготовили более 500 лет назад, и досталось оно петербуржцу от его бабушки-армянки. Каким образом драгоценность попала в Россию, он не знает.