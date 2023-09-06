На продажу выставлено кольцо за более чем 40 миллиардов рублей

В Петербурге мужчина решил продать Эрмитажу перстень за 42,525 миллиарда рублей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам мужчины, в украшении стоит рубин 7,5 карата самого редкого оттенка "голубиная кровь". На камне выгравирован герб польского города Замосць. Это кольцо изготовили более 500 лет назад, и досталось оно петербуржцу от его бабушки-армянки. Каким образом драгоценность попала в Россию, он не знает.
Мужчина заявил, что ювелиры оценили стоимость украшения в 500 миллионов долларов или 42,525 миллиарда рублей.
Геммолог Научно-исследовательского независимого центра экспертиз имени Бенуа Анна Вакшина заявила, что цена изделия гораздо ниже – 96,6 миллиона рублей.
Газета.Ru: главные новости