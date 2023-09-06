В России выставили на продажу топ Chanel за 7 млн рублей

В России выставили на продажу топ-колье французского бренда Chanel за миллионы рублей. Соответствующее объявление разместили на портале «Авито».
Речь идет о предмете гардероба с открытой спиной и завязками на шее, выполненном из крестов различных цветов и дизайнов. Стоимость вещи составляет 7 миллионов рублей.
Lenta.ru
«Редчайшее ювелирное украшение. Идеальное состояние. Ошибки в цене нет, торга нет», — указано в описании товара.
Известно, что данное изделие было представлено маркой на показе в 2007 году.
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