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В России выставили на продажу топ Chanel из крестов за миллионы рублей

В России выставили на продажу топ-колье французского бренда Chanel за миллионы рублей. Соответствующее объявление разместили на портале «Авито».

В России выставили на продажу топ Chanel за 7 млн рублей
© Unsplash

Речь идет о предмете гардероба с открытой спиной и завязками на шее, выполненном из крестов различных цветов и дизайнов. Стоимость вещи составляет 7 миллионов рублей.

Lenta.ru

«Редчайшее ювелирное украшение. Идеальное состояние. Ошибки в цене нет, торга нет», — указано в описании товара.

Известно, что данное изделие было представлено маркой на показе в 2007 году.