5 сентября журналисты кремлевского пула опубликовали программу обеда, которым потчевали турецкую делегацию, возглавляемую Реджепом Эрдоганом на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 4 сентября. «Вечерняя Москва» разобрала подробности высокого меню.

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Акцент на рыбе

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Обед состоял из пяти позиций. На закуску подавали салат из подкопченной форели с огурцом и авокадо, а также филе рыбы барабульки с томатом и топинамбуром (родственник подсолнечника, его клубни вкусны и полезны. — «Вечерняя Москва»).

В качестве первого блюда предлагали суп харчо с говядиной. На второе можно было выбрать: каре ягненка с пюре из пастернака (овощная культура, похожая на петрушку, ее стебли, а особенно корни, используются в пищу. — «Вечерняя Москва») и кефаль с овощами под соусом из шпината. Аккомпанементом к горячему стали красное и белое вина из усадьбы Дивноморское. На десерт был торт «Птичье молоко».

Кухня с компромиссом

— В подборе блюд чувствуется некий компромисс между нашей российской и «нейтральной» общеевропейской кухней, — объяснил «Вечерней Москве» шеф-повар Александр Курицын.

Суп харчо, распространенный в республиках Кавказа, вина отечественного производства, десерт «Птичье молоко» (гордость советского кондитерского искусства) — это национальные «специалитеты». А блюда из рыбы, например барабульки, распространены не столько у нас, сколько в странах Средиземноморья. Турция — морская страна. Принимающая сторона явно старалась, чтобы кушанья понравились гостям.

Только наше!

— Очевидно, что дипломатическая кухня в СССР сильно отличалась от нынешней, — продолжает Курицын. — Как при Брежневе, так и при Горбачеве первых лиц и больших гостей угощали блюдами русской или многонациональной советской кухни. Приоритетом пользовались рецепты кавказской и среднеазиатской кухонь. Блюда европейской кухни популярны не были, советским лидерам было важно показать, что наша «вкусная и здоровая пища» достойна представлять страну на международном уровне. Например, котлеты по-киевски, или пожарские котлеты. Ассортимент мясных блюд был чрезвычайно разнообразен, потому что наша страна славится мясной отраслью. Кстати, это отражено и в нынешнем сочинском меню, где при всей его лаконичности представлено два вида мяса. На горячее раньше подавались антрекоты, шницели, свиная корейка на косточке и запеченная рыба с отварной картошкой, бефстроганов, поджарка из свинины. Обязательно холодец. Из супов в топе была солянка — из мяса или рыбы.

Также готовили уху. В качестве салатов и закусок подавали оливье, «Столичный» и витаминный из овощей. Среди напитков были квас, минеральная вода, клюквенные и вишневые морсы. В позднем СССР подавали и газированные напитки. Наш ответ коле — «Байкал». Десерты тоже были с национальным колоритом — «Птичье молоко», «Павлова» (безе со свежими фруктами), «Сметанник», который состоит из сметанного бисквита, легкого крема, орехов и сухофруктов.

После распада

После развала Союза высокая кухня в России пошла по общеевропейскому пути развития. Президент России Борис Ельцин, например, любил рыбачить, нередко приглашал на рыбалку высоких гостей и угощал их блюдами из свежеприготовленной рыбы.

Ельцин научил норвежцев готовить пюре

Однажды в Китае во время обеда президенту Ельцину надоела экзотическая национальная кухня с большим количеством морепродуктов, и Борис Николаевич попросил приготовить ему его любимое блюдо — котлеты с картошкой.

Когда Ельцин отдыхал в Норвегии, местные повара, чтобы угодить высокому гостю, наловчились готовить пюре — разминать картошку со сливками, маслом, солью и перцем. Это лакомство российский лидер ел на завтрак.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эля Басманова, историк, почетный член Международной ассоциации специалистов по этикету: