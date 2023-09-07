Фанаты Шатунова начали продавать его автографы за миллион

Поклонники российского певца и экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова начали продавать его автографы на интернете-сервисе объявлений. Об этом сообщает «Абзац».

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По данным издания, стоимость предметов, подписанных артистом, варьируется от 2 до 100 тысяч рублей, а цена самого дорогого автографа составляет один миллион рублей.