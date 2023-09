Черновик «Богемской рапсодии» Queen ушел с молотка за 1,4 миллиона фунтов

Помимо этого, на аукционе были проданы личные вещи солиста коллектива Фредди Меркьюри, например, его пианино, которое ушло с молотка за 1,74 миллиона фунтов. Также на аукционе были представлены и куплены черновики других композиций Queen — We Are The Champions за 317,5 тысячи фунтов, Killer Queen за 279 тысяч и Somebody To Love за 241 тысячу.