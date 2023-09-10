Россиянам объяснили, в каких тайниках не стоит хранить деньги

Россиянам объяснили, в каких домашних тайниках нельзя хранить деньги и прочие ценности.

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Эксперты sportkp.ru назвали самые очевидные тайники в квартире, в которых не стоит хранить сбережения.

В список вошли шкафы, серванты и шкатулки. Злоумышленники проверят их первым делом, а потому это самые неудачные места для тайника. Стоит отказаться и от хранения денег под матрасом, в журналах и книгах.