Россиянам объяснили, в каких тайниках не стоит хранить деньги
Россиянам объяснили, в каких домашних тайниках нельзя хранить деньги и прочие ценности.
Эксперты sportkp.ru назвали самые очевидные тайники в квартире, в которых не стоит хранить сбережения.
В список вошли шкафы, серванты и шкатулки. Злоумышленники проверят их первым делом, а потому это самые неудачные места для тайника. Стоит отказаться и от хранения денег под матрасом, в журналах и книгах.
Не подходят под тайник и различные банки. Например, от круп или чая. Завернуть драгоценности в пакет и спрятать в вазы или цветочные горшки – тоже плохая идея. Воры уже знакомы с такими вариантами тайников.