Модель корабля из «Звездных войн» выставят на аукцион за $400 тыс.

В следующем месяце на аукцион будет выставлена давно утерянная модель X-Wing, использовавшаяся в кульминационной сцене фильма «Звездные войны: Новая надежда» - битве на Явине.

Модель была найдена в коллекции оскароносного модельера Грега Джайна, который хранил ее без изменений с тех пор, как она покинула компанию Industrial Light & Magic (ILM). Модель в масштабе отличается впечатляющей детализацией, включая подсветку пусковых установок протонных торпед и бластерных пушек, а также управляемые сервоприводами крылья, которые могут фиксироваться в полетном и атакующем положениях.