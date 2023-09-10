Самый большой пряник в России испекли в Туле

Тульские кондитеры изготовили пряник длиной почти три метра. Фирменная сладость, испеченная в честь 877-го дня рождения Тулы, попала в Книгу рекордов России, а полакомиться ей смогли жители и гости города.

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В длину пряник достиг 294 сантиметра, в ширину – 76 сантиметров, а вес составил 143 килограмма. На торжественное мероприятие прибыл и пряник-спасатель, состоящий на службе регионального ГУ МЧС, пишет «Московский комсомолец».