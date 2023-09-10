Платья принцессы Дианы были проданы на аукционе в США за 900 млн рублей

Три платья, ранее принадлежавшие принцессе Диане, были проданы аукционным домом Julien's за £1,3 млн (более 900 млн рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

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Самым дорогим лотом стало красное шелковое платье, созданное для принцессы Дианы ее любимым британским модельером Брюсом Олдфилдом в 1980-х годах. Бывшая супруга короля Великобритании надевала платье как минимум три раза: дважды в 1989 году и один раз 18 ноября 1991 года на мировую премьеру фильма «Горячие головы» в Лондоне. Представители аукционного дома рассчитывали выручить за платье порядка £160 тыс., однако в итоге его цена составила £458,5 тыс.

Вторым по стоимости лотом стало черно-зеленое платье-бюстье, сшитое для Дианы модельером Кэтрин Уокер, которое принцесса надевала на мероприятие в Канаде в 1991 году. При изначальной стоимости в £80 тыс., платье было продано за £450 тыс.

Третий наряд — платье из черного бархата и слоновой кости, также разработанное Кэтрин Уокер, ушло с молотка за £407 тыс., при первоначальной цене в £48 тыс.