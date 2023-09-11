Микроминиатюрист сплел самую маленькую корзину в России
Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал очередной уникум: сплел крошечную корзинку диаметром менее сантиметра. При этом изделие выполнено по всем канонам и традициям.
Сделать микроскопическое лукошко было совсем непросто. На эксперименты мастер потратил несколько лет.
- У меня давно была идея сплести корзинку из натурального материала. Перепробовал много различных растений. Искал подходящие стебли не только в России, но и других странах. Но, имея тонкий диаметр, они не проявляли нужную гибкость и ломались. На этот раз решил попробовать свой любимый материал - бересту. И вот получилась корзиночка диаметром около восьми миллиметров, - рассказал "РГ" Анатолий Коненко.
Для того чтобы сплести необычное лукошко, мастеру пришлось изготовить специальные микроскопические инструменты: точную линейку, скальпель, пинцет, ножницы. Вся работа шла под микроскопом.
- Это самая маленькая плетеная корзина из природного материала, - утверждает Анатолий Коненко. - Планирую зафиксировать феномен в Книге рекордов России.
В планах мастера подобрать для чудо-корзинки хозяйку. Стрекозу, бабочку или пчелу.
Кстати, с берестой Анатолий Иванович работает давно и плодотворно. В частности, многие микрокниги его обширной библиотеки имеют берестяные обложки, а некоторые и страницы.