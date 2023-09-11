Микроминиатюрист сплел самую маленькую корзину в России

- У меня давно была идея сплести корзинку из натурального материала. Перепробовал много различных растений. Искал подходящие стебли не только в России, но и других странах. Но, имея тонкий диаметр, они не проявляли нужную гибкость и ломались. На этот раз решил попробовать свой любимый материал - бересту. И вот получилась корзиночка диаметром около восьми миллиметров, - рассказал "РГ" Анатолий Коненко.