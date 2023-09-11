Три платья принцессы Дианы проданы за 1,5 миллиона долларов

Платья принцессы Дианы вновь произвели фурор на аукционе. Три наряда "королевы людских сердец" ушли с молотка в Беверли-Хиллз за более чем полтора миллиона долларов. По словам исполнительного директора аукционного дома Julien's Auctions Мартина Нолана, рекордные продажи "превзошли все ожидания". О поистине королевских лотах рассказывает британская газета The Telegraph.

© Российская Газета

Мероприятие "Легенды: голливудская и королевская распродажа" было посвящено столетию киностудии Warner Bros. В каталоге разместили почти полторы тысячи вещей, так или иначе связанных со звездами кинематографического небосвода и монаршими особами.

Видео дня

Здесь были и предметы коллекционирования таких голливудских легенд, как Хамфри Богат и Лорен Бэколл, и даже розовое платье Одри Хепберн от Givenchy couture, которое она надевала в одной из сцен "Завтрака у Тиффани".

Ее героиня Холли Голайтли появилась в культовом наряде в тот вечер, когда узнала о смерти брата. Платье актрисы продали вдвое дороже заявленного эстимейта - почти за 450 тысяч долларов. Так что, несомненно, ценителям с толстым кошельком было, на что потратить свои "кровные".

Однако по традиции весь голливудский лоск затмила покойная принцесса Диана, а точнее - ее гардероб. На аукционе представили всего три наряда леди Ди. Один из них был создан излюбленным в Букингемском дворце британским модельером Брюсом Олдфилдом. Именно он спустя годы после гибели принцессы создал коронационный наряд королевы Камиллы.

Эксперты оценили красное шелковое платье, в котором Диана появилась на лондонской премьере фильма "Горячие головы" в кинотеатре "Одеон" на Лестерской площади, в 200 тысяч долларов. Покупатель выложил за наряд почти в три раза больше - 571,5 тысячи долларов.

Еще два платья были сшиты личным кутюрье леди Ди Кэтрин Уолкер. В них принцесса появлялась на торжественном вечере в Торонто и на частном мероприятии. Эстимейт каждого платья не превышал сотни тысяч долларов, однако на деле они ушли с молотка за 508 и 571,5 тысячи, соответственно. К слову, именно в черном платье от Уолкер была похоронена Диана.

Примечательно, что всеми тремя нарядами владела американская бизнес-леди Эллен Петхо. Женщина приобрела их на благотворительном аукционе в 1997 году. Тогда, за несколько месяцев до своей гибели, по совету старшего сына принца Уильяма леди Ди выставила на продажу 79 своих платьев. Госпожа Петхо купила пять из них за 150 тысяч долларов. Примечательно, что женщина потратила на королевский гардероб деньги, отложенные на покупку дома. Впоследствии Петхо сохранила лишь три платья, которые берегла для своих троих дочерей.