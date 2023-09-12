Мужчина рассказал о неожиданной находке в ванной и озадачил пользователей сети
Пользователь Reddit под ником mahboilo999 показал неожиданную находку, которую он обнаружил у себя дома. Пост мужчины озадачил комментаторов: они делились предположениями, как предмет мог попасть в дом.
«Нашел этот накладной ноготь на полу в ванной комнате. Я живу один», — рассказал пользователь.
К посту мужчина прикрепил фото, где он держит обнаруженный предмет в руках. Автор публикации добавил, что последние дни у него не было гостей и он находился дома один.
За сутки его пост набрал более тысячи комментариев.
«Вам кажется, что вы живете один. Проверьте подвал или чердак», — посоветовал мужчине один из пользователей.
В ответ рассказчик сообщил, что живет в квартире и у него нет подвала или чердака.
Еще один комментатор предположил, что кто-то уронил накладной ноготь на улице, и автор поста мог наступить на него и случайно принести в дом. По мнению другой участницы обсуждения, ноготь мог прилипнуть к одежде рассказчика, если он стирал ее в общей прачечной.
«Несколько дней назад я нашла кусочек наращенного ногтя в своих вещах после стирки», — добавила она.
Ранее другой пользователь Reddit поделился фотографией неожиданной находки, который он обнаружил при переезде в новый дом. Его публикация вызвала бурные обсуждения в сети: некоторые комментаторы признались, что их напугал предмет на снимке.