Похищенную картину Ван Гога вернули в пакете IKEA

Речь идет о полотне под названием «Сад священника в Нюэнене весной», стоимость которого оценивается 3-6 миллионов евро. Произведение было написано постимпрессионистом в 1884 году. В марте 2020 году во время карантина из-за пандемии коронавируса предмет искусства украли из музея Сингера Ларена, расположенного недалеко от Амстердама, Голландия.