Похищенную из музея картину Ван Гога удалось найти

Картина выдающегося нидерландского художника Винсента Ван Гога, которая была похищена три года назад из музея Сингера Ларина в Нидерландах, наконец-то была обнаружена, сообщает информационный портал RTL Nieuws. Это стало важным событием в мире искусства, поскольку утраченным произведением было знаменитое полотно Ван Гога под названием “Весенний сад” или “Сад священника в Нюэнене весной” 1884 года.

© Vincent van Gogh

Украденная картина была вывезена из музея Сингера Ларина 30 марта 2020 года, и с тех пор ее местонахождение оставалось загадкой. Однако благодаря упорным усилиям арт-детектива Артура Бранда, работавшего в тесном сотрудничестве с голландской полицией, произведение искусства было обнаружено. Однако сам Бранд отказался раскрывать подробности о том, кто вернул картину, и о преступной организации, в руках которой она находилась.

Гронингенский музей, откуда картина временно была выставлена в музей Сингера Ларина, позитивно отреагировал на возвращение этого шедевра. Ведь это было единственное произведение Ван Гога в их коллекции, и его утрата была ощутимым ударом для искусства.