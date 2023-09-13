6 книг, которые стоит прочитать в этом году

В прошлых материалах мы рассказывали о книгах зарубежных авторов, которые вошли в шорт-лист премии «Ясная поляна» в 2023 году. 4 сентября жюри объявило шорт-лист номинации «Современная русская проза». Рассказываем, какие книги в него попали.

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«Дилогия: снарк снарк» Эдуард Веркин

Издательство: Inspiria, 2022

Это история о тайнах и чудовищах, исчезновениях и поисках. Виктор — молодой писатель, который зарабатывает тем, что пишет книги на заказ. Однажды он отправляется в командировку в Чагинск — маленький провинциальный город. От таких мест не ждешь ничего особенного, но именно здесь часто случаются самые жуткие вещи. В лесу пропадают два мальчика. Их не слишком активно ищут. Виктор пытается найти преступника — но оказывается в центре событий, которые будут напоминать о себе даже десять лет спустя.

Алексей Варламов, прозаик, исследователь русской литературы ХХ века, ректор Литературного института имени А.М. Горького, член жюри премии «Ясная Поляна»:

«Представьте, вам приносят два внушительных тома, и вы думаете, что никогда не станете это читать, дескать, кто он такой, чтобы сметь современному читателю, у которого каждая минута на счету, предлагать такой объем текста. Я тоже так рассуждал и решил, что, так и быть, загляну в начало, в конец этих фолиантов и перейду к следующим книгам. И знаете что? Я не смог оторваться от дилогии, она меня затянула».

«Его последние дни» Рагим Джафаров

Издательство: «Альпина. Проза», 2022

Еще одна книга о молодом писателе — но совсем с другим настроением. Главный герой имитирует психическое расстройство, чтобы попасть в психиатрическую клинику и достоверно описать этот опыт в книге. И у него все получается — только вот выбраться из клиники не так уж просто. Особенно когда обнаруживается, что у героя действительно есть проблемы с ментальным здоровьем.

«Волшебный хор» Евгений Кремчуков

Издательство: «Альпина. Проза», 2023

История о памяти, выборе, дружбе и смелости — или трусости. Дмитрий Баврин работает в городской администрации. Он любит жену и сына, да и в целом чувствует, что жизнь удалась. Но однажды узнает об аресте бывшего друга — учителя истории Михаила Протасова. Пытаясь помочь, Баврин понимает, что ситуация не так проста, как казалось. Готов ли он рисковать ради старой дружбы?

«Отец смотрит на запад» Екатерина Манойло

Издательство: «Альпина. Проза», 2023

Роман о том, как сложно убежать от прошлого: даже если кажется, что все получилось, оно рано или поздно напомнит о себе. Катя — дочь русской и казаха. Она выросла в маленьком приграничном городе, в семье с достаточно жесткими нравами. Катя уезжает в Москву — но однажды ей приходится вернуться. Как ее встретит прошлое?

«Муравьиный бог: реквием» Саша Николаенко

Издательство: Редакция Елены Шубиной, 2022

История о том, как жестокость меняет даже самых светлых людей — и об ответственности, которую мы все несем друг за друга и за себя. Главный герой — маленький мальчик Петя. Он живет с бабушкой и парализованным дедушкой. Родители Пети умерли, и бабушка винит его в этом. И хотя ребенок постепенно ожесточается сам, он все еще видит в мире красоту, которой не замечают взрослые, — правда, часто она пропитана смертью.

«Оккульттрегер» Алексей Сальников

Издательство: Редакция Елены Шубиной, 2022

Городское фэнтези от автора «Петровых в гриппе». Главная героиня Прасковья — оккульттрегер, существо, которое поддерживает связь между людьми, херувимами и чертями. У нее есть спутник и помощник — гомункул, принявший вид ребенка, единственный, кем она дорожит. И именно ему угрожает опасность.

Владислав Отрошенко, писатель, член жюри премии «Ясная Поляна»: