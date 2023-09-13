Советские унитазы: чем они отличались от современных

Унитазы, которые устанавливали в советских квартирах, значительно отличались от современных устройств. Их главная особенность – полочка. Где она располагалась? Для чего предназначалась?

Плюсы

Сегодня у унитазов все стенки косые, покатые, а сам он чем-то напоминает воронку. «Туалетная чаша» же в СССР имела совершенно другую конструкцию. Так, отличительной чертой являлось наличие полочки. Её некоторые в шутку называли пьедесталом для экскрементов.

Такая полочка не была альтернативой смыву, да и пользоваться ёршиком советским жителям приходилось также часто. Её предназначение – уменьшить количество брызг при смыве. Особенно это считалось важным для тех, кто проживал в квартирах с совмещённым санузлом (а таких было большинство).

При смыве запросто могли «пострадать» зубные щётки, полотенца и прочие банные принадлежности, которые хранились в санузле. Современные сантехники уверены, что на данный момент ничего эффективнее советской полочки так придумать и не удалось. Даже новомодная система «антивсплеск» не идёт ни в какое сравнение с формой советского унитаза.

Кстати, в унитаз с полочкой так легко, как в унитаз воронкой, не проскользнëт какой-нибудь случайно упавший предмет. Полочка могла задержать вещь, не дав ей улететь в сливную трубу.

Минусы