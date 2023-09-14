8 предметов из СССР, назначение которых для современных хозяек загадка

Даже за последние 10 лет быт заметно изменился: во многих домах появились роботы-пылесосы и голосовые помощники.

© Super.ru

Предлагаем вспомнить, как выглядели полезные в хозяйстве вещицы во времена СССР — сегодня о них мало кто помнит.

Видео дня

Прибор «Ромашка»

Косметический прибор «Ромашка» в наше время наверняка назвали бы многофункциональным бьюти-гаджетом. Предполагалось, что женщина должна прикладывать лицо к сферической части для распаривания лица — если внутрь залить не простую воду, а травяной отвар, процедура становилась гораздо полезнее. К тому же создатели подумали не только о молодости счастливой владелицы «Ромашки», но и о ее здоровье. Легким движением руки устройство превращалось в ингалятор. Вы удивитесь, но улучшенную версию производят по сей день.

Сифон

Сейчас можно с легкостью достать любое приспособление для кухни, но сифоны спросом не пользуются. Зато в советские времена наличие такого в доме никого не удивляло. И даже тот факт, что баллончики нужно было приобретать отдельно, никого не смущал, ведь газировку можно было сделать самостоятельно на дому, безо всякой «химии». Теперь сифоны актуальны разве что для профессионалов гастрономической сферы и барной индустрии.

Машинка для штопки

Едва ли этот прибор вызовет у вас приятную ностальгию, ведь штопка чулочков и носков — работа кропотливая и малоприятная. И все же он был призван облегчить труд хозяйке. Сейчас, кажется, искусство штопки позабыто: то ли носки стали прочнее, то ли современной женщине проще купить новые, чем заниматься вынужденным рукоделием.

Хавторн-стрейнер

Приспособление со сложным названием — своеобразное барное ситечко. Создан хавторн-стрейнер для создания коктейлей, когда напиток нужно немного охладить, но подавать безо льда. Пружина как раз позволяла задержать ледяные кубики. Большинству советских хозяек ни название хавторн-стрейнера, ни его истинное предназначение было неведомо, зато его часто использовали для отделения яичного белка от желтка. Впрочем, роли кухонного ситечка этот метод не отменяет.

Молочный сепаратор

Этот прибор похож на множество разом: мясорубку, соковыжималку, ингалятор и даже термос. Но на самом деле это всеми забытый сепаратор, который позволял разделить молоко на разные фракции — например, очистить его от примесей или отделить сливки. Электричества процесс не требовал, привод был ручной. Чем не фитнес на дому?

Стиральная машинка «Малютка»

Этот агрегат полностью оправдывает свое название: размер у «Малютки» действительно небольшой, настолько, что с непривычки сложно в ней опознать полноценную стиральную машинку. Пускай она и не могла похвастаться производительностью современных девайсов, но избавляла от необходимости стирать вручную, а это большое подспорье для любой хозяйки.

Сигаретница «Сюрприз»

Сигаретница «Сюрприз» без сигарет может стать отличной головоломкой для молодежного «Что? Где? Когда?». Старшее поколение звездный час фейковых бутылок наверняка застало — продавались они в качестве сувенира и выглядели одинаково, разница была лишь в регионе, указанном на этикетке. Удивить такой гостей дважды было сложно, все-таки отличить сигаретницу от настоящей бутылки не представляет никакого труда. И на всякий случай напоминаем: курение вредит вашему здоровью.

Тепловентилятор