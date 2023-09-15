Свитер принцессы Дианы продали за 110 миллионов

Свитер принцессы Дианы продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за десятки миллионов рублей. Соответствующий материал публикует Vogue.

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Речь идет о трикотажном изделии красного цвета с изображенной на груди черной овцой среди аналогичных животных белого цвета. Предмет гардероба в марте обнаружила у себя на чердаке одна из его создательниц — Джоанна Осборн. Отмечается, что покупатель, имя которого не раскрывается, приобрел указанный лот за 1,14 миллиона долларов (примерно 110 миллионов рублей). Таким образом свитер стал самой дорогой проданной вещью из коллекции принцессы Уэльской.