Джемпер принцессы Дианы был продан на аукционе

Красный джемпер с белыми овечками, принадлежавший принцессе Уэльской Диане Спенсер, был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные $1,14 млн (примерно 100 млн руб.). Как сообщает издание The Guardian, стоимость продажи оказалась в 14 раз выше оценочной - $50-80 тыс.

По тем же данным, в результате продажи трикотажного изделия были установлены сразу два рекорда. В частности, джемпер с овечками оказался самым дорогим предметом одежды из гардероба принцессы Дианы, который когда-либо продавался на аукционе. Кроме того, в Sotheby's указали, что в результате продажи джемпера был побит рекорд по стоимости одной вещи, уходившей с молотка.