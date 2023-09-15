В калининградском музее покажут табакерку, сделанную руками Островского

Для Калининградской области это событие уникальное, зрители смогут увидеть печатную графику, эскизы декораций и костюмов, иллюстрации к произведениям Островского, прижизненные издания его пьес, а также предметы гардероба и обихода XIX века. Всего на выставке представлено более 133 предметов из фондов мемориального и природного музея-заповедника А.Н. Островского "Щелыково" и Калининградского областного историко-художественного музея.

Часть выставки рассказывает о заграничной поездке Островского в 1862 году в Европу. Путь лежал через Восточную Пруссию. Александр Николаевич записал тогда в своём дневнике, что в ночь с 5 на 6 апреля они впервые ночевали под перинами в небольшом городке Шталлупёнене (ныне Нестеров, Калининградская область). Это означало, что кровати были удобные, но за завтраком их накормили чудовищными бутербродами. На следующий день Островский уже был в Кёнигсберге (Калининграде). Город ему понравился, особенно большим количеством военных и ценами на вино - бутылку можно было купить за 1 талер.