В калининградском музее покажут табакерку, сделанную руками Островского
Выставка "Милостивый государь Александр Николаевич…", приуроченная к 200-летию основоположника русского театра, открывается в Литературном музее под Калининградом.
Для Калининградской области это событие уникальное, зрители смогут увидеть печатную графику, эскизы декораций и костюмов, иллюстрации к произведениям Островского, прижизненные издания его пьес, а также предметы гардероба и обихода XIX века. Всего на выставке представлено более 133 предметов из фондов мемориального и природного музея-заповедника А.Н. Островского "Щелыково" и Калининградского областного историко-художественного музея.
"В частности, интерес представляют табакерка и нож для разрезания бумаги, сделанные руками самого Александра Николаевича, - рассказывает директор Калининградского областного историко-художественного музея Екатерина Манюк. - Интересны бытовые вещи XIX века. Например, такой необычный предмет, как расширитель для перчаток".
Часть выставки рассказывает о заграничной поездке Островского в 1862 году в Европу. Путь лежал через Восточную Пруссию. Александр Николаевич записал тогда в своём дневнике, что в ночь с 5 на 6 апреля они впервые ночевали под перинами в небольшом городке Шталлупёнене (ныне Нестеров, Калининградская область). Это означало, что кровати были удобные, но за завтраком их накормили чудовищными бутербродами. На следующий день Островский уже был в Кёнигсберге (Калининграде). Город ему понравился, особенно большим количеством военных и ценами на вино - бутылку можно было купить за 1 талер.
"Произведения Александра Николаевича были актуальны и в XIX веке, и остаются такими сегодня, - подчеркивает директор Государственного мемориального и природного музея-заповедника А.Н. Островского "Щелыково" Анна Родионова, - Островский писал о людях с их страстями и эмоциями, а люди практически не меняются. Меняется только антураж, костюмы. Кареты заменяются самолётами, но люди остаются те же".
Выставка будет работать до конца ноября в Литературном музее (поселке Чистые Пруды, Калининградская область).
Добавим, выставку "Милостивый государь Александр Николаевич…" помог провести грант, предоставленный Российским фондом культуры.