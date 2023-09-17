Создан робот, который перерисовывает чужие произведения искусства

Канадская компания Acrylic Robotics, специализирующаяся в области арт-технологий, объединила робототехнику и искусственный интеллект, чтобы помочь художникам воспроизводить свои работы в масштабе.

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Хлоя Райан, основатель и генеральный директор компании, изначально создала робота-живописца для повышения собственной производительности как художника. Однако вскоре она поняла, что может сделать эту технологию доступной для всех художников, что и привело к появлению Acrylic Robotics.

Решение компании включает в себя цифровую систему, позволяющую художникам в цифровом виде отслеживать мазки кисти. Эти данные затем используются роботами Acrylic, оснащенными насадками для кистей, для воспроизведения оригинальной картины.